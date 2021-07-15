Suşehri'nde 71 ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık keçi dağıtıldı
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Suşehri'nde 71 ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık keçi dağıtıldı

Suşehri'nde 71 ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık keçi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ihtiyaç sahibi 71 aileye kurbanlık keçi dağıtıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ihtiyaç sahibi 71 aileye kurbanlık keçi dağıtıldı.

Kurbanlıklar, Suşehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe merkezinde tespit edilen 71 ihtiyaç sahibi aileye, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde teslim edildi.

Burada açıklama yapan Kaymakam Hidayet Sarı, vakıf görevlilerinin hassas çalışması sonucu ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini söyledi.

Sarı, amaçlarının Kurban Bayramı'nın manevi duygusunu ihtiyaç sahibi ailelere de yaşatmak olduğunu dile getirerek, "71 ailemizin mutluluğuna şahitlik ederek biz de mutlu olduk. Yetim çocuklu ailelerimizi ön planda tutarak kurbanlık dağıtımı yaptık. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Kurbanlık dağıtım programına, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın, İlçe Emniyet Müdürü Erkim Kürk, SYDV Müdürü Tevfik Coşkun ve aileler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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