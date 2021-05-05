Suşehri'nde 623 ihtiyaç sahibine nakdi destek yardımına başlandı
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Suşehri'nde 623 ihtiyaç sahibine nakdi destek yardımına başlandı

Suşehri'nde 623 ihtiyaç sahibine nakdi destek yardımına başlandı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen 623 ihtiyaç sahibine 1100 TL nakdi yardım ödemelerine başlandığı bildirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen 623 ihtiyaç sahibine 1100 TL nakdi yardım ödemelerine başlandığı bildirildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğunu değerlendirdiği 623 vatandaşımıza, tam kapanma yardımı kapsamında 1100 lira tutarında tek seferlik yardım yapılmasına karar vermiştir. İlçe merkezi ve köylerde bulunan ailelerimize bu yardımların yapılmasına bugün itibarıyla başlanmış olup, bu yardımlar kişilerin banka hesaplarına aktarılmıştır. Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin sürekli olarak devam ettiğini de vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Amacımız kimseye ceza yazmamaktır fakat halkımızın da çok dikkat etmesini arzu ediyoruz. Özellikle ilçemizde geçtiğimiz haftalarda vaka sayımız da düşüş başlamıştı fakat bu hafta tekrar artış göstermeye başladı. Herkesin yasaklara uymasını arzu ediyoruz. Çünkü şuanda Sivas'ın turuncu renginde tek ilçesiyiz. Diğer ilçelerimiz kırmızıya döndü. İnşallah kısa sürede hep birlikte alınan kararlara uyarak maviye dönüş sağlarız."

Ayrıca, ilçedeki halk pazarının cumartesi günü kurulacağını aktaran Sarı, pazarın saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık tutulacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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