Suşehri'nde 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi
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Suşehri'nde 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi.

Suşehri'nde 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi
01.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:15

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi.

Suşehri ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Polis ekipleri tarafından iki gün önce ilçe terminalinde gerçekleştirilen operasyonda çuval içerisinde 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda şüpheli S.Ü. ve U.C.Y. ise gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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