Suşehri'nde 12 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Sivas'ın Suşehri ilçesinde, son 12 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, son 12 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.

Kaymakam Hidayet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelindeki koronavirüs vakaları hakkında bilgi verdi.

İlçede 8 köyle 2 binanın karantinaya alındığını anımsatan Sarı, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı boyunca yeni bir vakaya rastlanmadığı gibi, karantinası devam eden herhangi bir köyümüz ya da binamız da kalmadı. Mart ve nisan aylarında koronavirüse yakalanan 15 hastamızdan 12'si iyileşip taburcu edilirken, 2 hastamızı maalesef kayıp ettik. Şu an tedavisi Sivas'ta devam etmekte olan 1 hastamız var. Alınan tedbirlere riayet edilmesi, şehir dışından ilçemize dönük seyahat kısıtlamalarının ve hemşehrilerimizin bu süreçte memleketlerine dönmeme hususundaki duyarlılıklarının devam etmesi durumunda ilçemizde yeni bir vakayla karşılaşılmayacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA