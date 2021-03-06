Suşehri Kültür ve Dayanışma Dernek Yönetimi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suşehri Kültür ve Dayanışma Dernek Yönetimi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret

06.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:14
Suşehri Kültür ve Dayanışma Dernek Yönetimi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret

Merkezi İstanbul'da bulunan Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

Merkezi İstanbul'da bulunan Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

Dernek başkanı Erdem Bayraklı ve yönetimi, ziyarette Yüksel'e derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Sivas'a geldiklerini aktaran Bayraklı, aynı zamanda sıla-i rahim yaptıklarını söyledi.

Dernek yönetimini ilçede ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Yüksel ise dernek ile her zaman iletişim içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suşehri Kültür ve Dayanışma Dernek Yönetimi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:14:30. #1.16#
title