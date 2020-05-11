Suşehri Kaymakamlığı 55 bin adet maske dağıttı Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 55 bin adet maske dağıtıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 55 bin adet maske dağıtıldı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada ilçede koronavirüs salgınına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakamlık olarak ev ev dolaşarak vatandaşlara maske dağıttıklarını belirten Sarı, "Geçtiğimiz hafta 12 bin 600 adet maskenin dağıtımı sağlanmıştı. Bugün de esnaflarımıza 2 bin 350 adet maske daha ücretsiz olarak dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

Sarı, Suşehri Kaymakamlığının bu zamana kadar vatandaşlara, esnaflara ve kamu kurumlarına 40 bin 150'si kendi üretimi, geri kalanı farklı kurumlardan temin edilmiş toplam 55 bin maskeyi ücretsiz dağıttığını aktardı.

Maske dağıtımında görev alan personellerine de teşekkür eden Sarı, "İnşallah ülke olarak koronavirüs salgınından kısa sürede kurtulacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA