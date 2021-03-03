Suşehri Kaymakamı Sarı, okullarda incelemelerde bulundu
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Suşehri Kaymakamı Sarı, okullarda incelemelerde bulundu

03.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:31
Suşehri Kaymakamı Sarı, okullarda incelemelerde bulundu

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, ilçede eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, ilçede eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.

Eğitimin yeniden başladığı ilçede, okulları ziyaret eden Sarı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenci ve öğretmenlerin tekrar okullarına kavuştuğunu aktaran Sarı, "Uzun bir süre okullarından uzak kalan öğrencilerimiz ciddi anlamda öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlemişlerdi. Aynı şekilde öğretmenlerimiz de öğrencilerini özlemişlerdi. Onların buluşmasına tanık olduk. İnşallah vaka sayısı sıfır olan ilçemizin hep beraber bundan sonraki süreçte de sıfır vakada kalmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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