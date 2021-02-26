Suşehri Kaymakamı Sarı'dan salgınla mücadeleye destek olan esnafa teşekkür ziyareti
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Suşehri Kaymakamı Sarı'dan salgınla mücadeleye destek olan esnafa teşekkür ziyareti

26.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:42
Suşehri Kaymakamı Sarı'dan salgınla mücadeleye destek olan esnafa teşekkür ziyareti

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkı sağlayan esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkı sağlayan esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile esnafı ziyaret eden Sarı, talepleri dinledi.

İlçe genelinde alınan tedbirler sayesinde vakalarının sıfırlanma noktasına geldiğini aktaran Sarı, "Kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına aynı kararlılıkla uyulması salgınla mücadelede oldukça önemli." dedi.

İlçede esnafın maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas davrandığını vurgulayan Sarı, "Esnafımız aldığımız kurallara riayet etti. Esnafımızın bu hassasiyeti ilçemizdeki vaka sayısının düşmesini sağlamıştır. Esnafımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yüksel de vatandaşların yoğun olduğu yerleri sürekli dezenfekte ettiklerini, zabıta ekiplerinin denetimleri aksatmadan sürdürdüğünü ifade etti.

Esnaf ziyaretine İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk ve İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Betül Çubuk da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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