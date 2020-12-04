Suşehri ilçesine yüzme havuzu yapılıyor
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Suşehri ilçesine yüzme havuzu yapılıyor

04.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:59
Suşehri ilçesine yüzme havuzu yapılıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesine, Spor Toto Başkanlığı tarafından yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesine, Spor Toto Başkanlığı tarafından yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.

Belediye Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan, Spor Toto Başkanlığı tarafından hibe olarak yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu inşaat alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Hidayet Sarı, havuz hakkında Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile bilgi alışverişinde bulundu.

İlçe gençliğine güzel bir hizmetin kazandırılmasından mutlu olduklarını ifade eden Sarı, ilçenin ileriye gitmesi için gerek yerel yönetim, gerekse hükümet destekleriyle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise "Spor dalında, sporcu eğitimi alanında ilçemize farklı bir değer katacak olan ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız tesisimizin bu aşamaya kadar gelmesinde bizlere desteğini esirgemeyen bakanlarımıza, milletvekillerimize ve siyasilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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