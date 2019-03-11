Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Suşehri Gençleri kort tenisi ile tanışıyor" projesi kapsamında tenis kortu ve kursun açılışı yapıldı.



Spor salonunda oluşturulan tenis kortu ve kursunun açılışı dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "Çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek amacıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından böyle bir program tertip ettik." dedi.

Spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak ve spor kültürü oluşturmak amacıyla tenis kortunu açtıklarını belirten Partal, "Tenis kursuna da 90 kişi kayıt oldu, kurs bitiş tarihi 10 Mayıs 2019. Kursiyerler arasında 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında tenis turnuvası düzenlenecektir. Projeye katkılarından dolayı başta Spor Sivas Projesi ile ufkumuzu genişleten Sayın Valimiz Salih Ayhan'a şükranlarımızı sunarız." dedi.

Partal, öğrencilerle bir süre tenis oynadı.

Açılışa, Suşehri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, eğitmenler Mehmet Tereli ve Nafi Güner de katıldı.

Kaynak: AA