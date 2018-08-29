Suşehri Emniyet Müdürü Uludağ Görevine Başladı

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Halil Uludağ, göreve başladı.

Yeni kararname ile Kars'ın Kağızman ilçesinden Sivas'ın Suşehri ilçesine atanan Uludağ görevine başladı.

Uludağ, yaptığı açıklamada, Suşehri'nin doğudan, batıya açılan bir kapı olduğunu ve bu nedenle ilçenin önemli bir noktada bulunduğunu belirtti.

Suşehri ilçesinde ekip arkadaşlarıyla güzel hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyleyen Uludağ, güzel bir ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Uludağ, şunları kaydetti:

"Daha öncesinde Sivas'ın Gürün ilçesinde görev yaptım. İnşallah bundan sonra da halkımızın huzur ve güvenliği için ekip arkadaşlarımızla devletimizin bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde, Suşehri'nde güzel çalışmalar yapacağız. Çünkü bizler bu vatanın bekçileriyiz. Devletimizin kapısı vatandaşlarımıza her zaman açıktır."