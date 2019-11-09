Suşehri Devlet Hastanesi hizmete açıldı

09.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:16

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı tamamlanan 75 yataklı devlet hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yalnızbağlar Mahallesinde eski hastane yanına yapılan 22 bin metrekare kapalı alana sahip, 33 milyon lira maliyetli Suşehri Devlet Hastanesinin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer davetliler katıldı.

Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, Sivas'ta güzel hizmetlere imza atıldığını söyledi. Hizmetlerin zor ortaya çıktığını dile getiren Ayhan, "33 milyon lira çok yüksek bir rakam. Suşehri'nin nüfusuna, potansiyeline baktığımız zaman bu tam 200 bin nüfusluk bir yerleşim yerinde olabilecek bir hizmet binası. Burası 75 yataklı VIP odalar, nitelikli odalar ve baktığımızda 215 çalışanla hakikaten Suşehri güzel bir hizmeti bünyesine kazandırmıştır." dedi.

Yılmaz ise herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmayı hedeflediklerini belirtti. Bu hedefe ulaşabilmek için çok büyük adımlar atıldığını vurgulayan Yılmaz, "Suşehri'nde uzman hekim 2002'de 8'di, şimdi 14 oldu, pratisyen hekim 6 idi şimdi 27. Burada açılışını gerçekleştireceğimiz devlet hastanemizin tüm Suşehri ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Suşehri Devlet Hastanesinde 75 yatak, 17 yataklı diyaliz merkezi, 4 ameliyathane, 10 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 28 poliklinik bulunuyor.

Vali Ayhan ve beraberindekiler açılışın ardından Solak köyünde Hakan Gül tarafından kurulan serayı gezerek, Balhatun Cami'nde İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kaynak: AA