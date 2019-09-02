Suşehri Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

02.09.2019 16:18

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Yanlızbağlar Mahallesi Hekim Caddesi'ndeki hastane binasında incelemelerde bulunan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, hastane hakkında bilgi aldı.

Faaliyete geçen hastanenin önceki hastaneye göre 3 kat büyüklüğünde yapıldığını belirten Yüksel, "Önceki hastanemiz 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. Şuanda hizmete açılan hastanemiz ise 24 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. Hastanemizin yapılmasında emeği olan devlet büyüklerimize ilçem adına şükranlarımı sunarım." dedi.

Uğurlu ise Suşehri Devlet Hastanesinin komşu ilçeler Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova başta olmak üzere Giresun ve Ordu'nun ilçelerine de hizmet sunacağını söyledi.

Suşehri Devlet Hastanesinin bölge hastanesi konumunda olduğunu vurgulayan Uğurlu, "İnşallah hastanemizin sağlık elemanı konusunda gerekli girişimlerimizi yaparak personel durumunu iyileştireceğiz. Şu anda Sağlık Bakanlığımız ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Eski hastane binası yıkılarak yerine otopark, helikopter pisti ve oturma alanları inşa edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA