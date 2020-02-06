Suşehri'de kadınlara yönelik konferans

06.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:38

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen konferansta, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Çubuk ve Suşehri Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hülya Toklucu, tarafından kadınlara hastalık hakkında bilgi verildi.



Konferans sonunda katılımcılara broşür dağıtılıp, yeşil kurdele takıldı.

Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in eşi Gülseren Yüksel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA