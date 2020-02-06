Suşehri'de kadınlara yönelik konferans
Haberler » Sağlık » Suşehri'de kadınlara yönelik konferans - Haberler

Suşehri'de kadınlara yönelik konferans

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

06.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:38
Suşehri'de kadınlara yönelik konferans

'ın ilçesinde, "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen konferansta, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Çubuk ve Suşehri Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hülya Toklucu, tarafından kadınlara hastalık hakkında bilgi verildi.


Konferans sonunda katılımcılara broşür dağıtılıp, yeşil kurdele takıldı.

Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in eşi Gülseren Yüksel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler