Suşehri'de "Genç Çiftçi Projesi"
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, " Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nusret Gümüş, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki toplantıda projenin düş başlatıldığını belirtildi.
Proje başvurularının 30 Nisan'da sona ereceğini aktaran Gümüş, "Kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında, 'Genç Çiftçi Proje' hakkında tebliğ yayınlandı. Projeye uygun şartları taşıyanlar başvuru yapabilir." dedi.
Gümüş, başvuru yapmak isteyenlerin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabileceklerini kaydetti.