Suşehri Belediyesi'nden Yol Çizgi Çalışması

Suşehri Belediye Başkanlığı, ilçe genelinde yenilediği yolların güvenlik çizgilerini çekmeye başladı.

Suşehri Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Altyapı uygulamaları ve asfalt çalışmaları tamamlanan ilçenin en önemli caddeleri arasında yer alan Sivas ve Erzincan Caddesi üzerinde güvenlik çizgileri çekilerek araç trafiğine uygun hale getirilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçe genelinde yenilenen tüm yollarda yatay trafik işareti olarak adlandırılan çizgi çalışmaları yapılmaya başlandığını belirterek, "Kısa süre önce ilçemizin en önemli sorunu olan asfaltlama çalışmalarını tamamladık. İlçemizin ana caddesi olan Sivas Caddesi ve Erzincan Caddesi üzerinde yapılan asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik çizgileri çizilmeye başlandı. İlçemiz yollarının trafik akışının daha uygun olarak yapılmasını sağlıyoruz. Amacımız hizmetlerin en güzeline layık Suşehri halkına daha güzel hizmetler sunmaktır. Bu güzel hizmetlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.