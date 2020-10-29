Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarını inceledi
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Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarını inceledi

29.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:52
Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarını inceledi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İlçede haftada bir gün kurulan halk pazarını gezen Yüksel, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Esnafın taleplerini ve sorunlarını dinleyen Yüksel, vatandaşlara da pazar alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yüksel, fiyat etiketleri konusunda da zabıta ekiplerinin kontrollerini sıklaştırmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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