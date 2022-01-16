Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den kazada yaralanan yolculara geçmiş olsun ziyareti - Haberler
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Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den kazada yaralanan yolculara geçmiş olsun ziyareti

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den kazada yaralanan yolculara geçmiş olsun ziyareti
AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Koyulhisar ilçesindeki trafik kazasında yaralanan yolcuları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Koyulhisar ilçesindeki trafik kazasında yaralanan yolcuları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yüksel, belediye meclis üyeleri Çınar Olgun, Abdullah Güngör ve Salih Güleç ile Koyulhisar'da yolcu otobüsünün devrilen tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden yolcuları, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün kaza yapan tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 27 kişi yaralanmıştı.

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AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri
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Sivas'ın Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Koyulhisar ilçesindeki trafik kazasında yaralanan yolcuları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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