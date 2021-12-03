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Susam fiyatları ne kadar? Susam kaç TL?

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Susam fiyatları ne kadar? Susam kaç TL?

Son dönemde çok merak edile konulardan biri haline gelen susam fiyatları, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Susam fiyatları ne kadar? Susam kaç TL?

Son dönemlerde yapılan zamlar sonrası bazı ürünlerin fiyatı değişti. Bu ürünlerden merak edilenlerden biri de susamoldu. Peki, Susam fiyatları ne kadar? Susam kaç TL?

SUSAM FİYATLARI NE KADAR?

Simitte kullanılan susamın çuvalı 900 TL'den satılıyor.

SUSAM NEDİR?

Susam, Pedeliaceae familyasına ait, (Sesamum indicum)Sesamum cinsinden anavatanı Afrika olan çiçekli bir bitki türüdür. Afrika'da çok sayıda vahşi akrabası vardır ve Hindistan'da ise daha az sayıdadır. Dünya'da tropik bölgelerde yaygın olarak doğallaştırılmış ve tohum kapsüllerinde yetişen yenilebilir tohumları için yetiştirilir. 2018'deki dünya üretim miktarı, Sudan, Myanmar ve Hindistan'ın en büyük üreticiler olduğu 6 milyon ton idi. Susam tohumu bilinen en eski yağlı ürünlerden biridir ve 3000 yıldan uzun bir süre önce evcilleştirilmiştir. "Sesamum"un çoğu vahşi ve Sahra-altı Afrika'ya özgü birçok başka türü vardır. S. indicum, ekilen türü, Hindistan'da doğdu ve diğer mahsullerin başarısız olduğu yerlerde yetişen kuraklık benzeri koşullara toleranslıdır. Susam, en yüksek yağ içerikli tohumlardan biridir. Zengin, cevizimsi tada sahip, dünya çapında mutfaklarda yaygın kullanılan bir malzemedir. Diğer tohumlar ve gıdalar gibi, bazı insanlarda alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

Asya, Avrupa ve Türkiye'nin sıcak bölgelerinde tarımı yapılır. Kapsül meyvelerinin içinde çok sayıda tohum bulunur ve bunlar baharat olarak kullanılır. Simit, çörek üzerlerine konur. Susam, tahinin ana maddesidir.

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