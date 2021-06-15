Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini...
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek"
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz