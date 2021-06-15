Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol...
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar."
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz