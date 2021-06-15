Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı...
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz