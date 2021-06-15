Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır" dedi.

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır" dedi.