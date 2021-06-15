Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır" dedi.
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Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır" dedi.

Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır' dedi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır" dedi. - ŞUŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Müttefiklik Sözleşmesi'nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na...
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Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır" dedi. - Haberler
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