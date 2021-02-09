Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar
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Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar

09.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:38
Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 131 fıskiyeyi çalıp satan D.K. (19) ve S.K. (18) kardeşler ifadelerinde, fıskiyeleri, uyuşturucu madde satın almak için çaldıklarını söyledi.

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 131 fıskiyeyi çalıp satan D.K. (19) ve S.K. (18) kardeşler ifadelerinde, fıskiyeleri, uyuşturucu madde satın almak için çaldıklarını söyledi.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Dün sabah saatlerinde temizlik ekipleri, süs ve gösteri havuzundaki 131 fıskiyenin olmadığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin D.K. ve S.K. adlı kardeşler olduğunu belirledi. İki kardeş, dün akşam saatlerinde operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Kardeşlerin, çaldıkları fıskiyeleri ise hurda malzeme alan bir kişiye sattığı ortaya çıktı. Bu kişiyi tespit eden polis, 131 fıskiyeye el koydu.Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan D.K. ve S.K., uyuşturucu madde satın almak için fıskiyeleri çaldıklarını söyledi. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar
Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar
Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar
Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar
Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar
Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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