Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

17.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:27

Şırnak'ta manav olan Hakan Gökçe, süs kabağından kumbara yaptı.

Şırnak'ta manav olan Hakan Gökçe, süs kabağından kumbara yaptı. Belirli aralıklarla kumbarasını açan Gökçe, topladığı paraların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken bir kısmını da cami yapımı için bağışlıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde esnaf Hakan Gökçe, aldığı süs kabaklarıyla kumbara yapmaya başladı. 2 ayda bir kumbarasını açan Gökçe, çıkan paranın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, bir kısmını da cami yapımı için bağışlıyor. Hakan Gökçe, elinde hep bozuk paranın olduğunu bu nedenle süs kabaklarından kumbara yaptığını söyledi. Gökçe, topladığı paraların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine bir kısmını da cami yapımına ulaştırdığını sözlerine ekledi.

(Serdar Gükçe/İHA)

Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:29:24. #1.15#
title