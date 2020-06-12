Sus işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'yı hemşireler yalnız bırakmadı
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Sus işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'yı hemşireler yalnız bırakmadı

Hemşire kıyafetiyle "Sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede hemşirelerin özel ilgisiyle karşılaştı.

Sus işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'yı hemşireler yalnız bırakmadı
12.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:37

Hemşire kıyafetiyle "Sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede hemşirelerin özel ilgisiyle karşılaştı.

Bir dönem hastane, sağlık ocağı, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin duvarlarında yaygın olarak kullanılan "Sus işareti yapan hemşire" fotoğrafının kahramanı Tunca, rahatsızlanması üzerine kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerde kalp damarlarının bazı kısımlarında daralma olduğu tespit edilen Tunca'ya anjiyo yapıldı.

Operasyonun ardından odaya alınan Tunca'yı hastanede görev yapan hemşireler yalnız bırakmadı.

Tunca ile uzun uzun sohbet eden hemşireler, ona moral verebilmek için hep birlikte "Sus" işareti yaptı.

Hemşirelerin yaptığı sürpriz karşısında şaşıran Tunca, hasta yatağında onlara "Sus" işareti yaparak teşekkür etti.

"Hemşireler beni çok mutlu etti"

Dilek Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modellik yaptığı 1976 yılında verdiği sus işareti pozunun hafızalardaki yerini koruduğunu söyledi.

Hastaneye geldiği ilk anlardan itibaren doktor ve hemşirelerin kendisi için seferber olduğunu belirten Tunca, "Hemşireliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu hastalanıp hastaneye geldiğimde bir kez daha anladım. Allah onlara güç kuvvet versin. Hayatımın en zor anlarında doktorlar ve hemşireler yardımıma koştu. Çok mutluyum. Anjiyodan sonra hemşireler odama geldiler. Bana 'Sus' işareti yaptılar. Çok mutlu oldum. Ben zaten o çektirdiğim resimden dolayı çok mutluyum. Allah'a şükrediyorum ki o fotoğrafım duvarlardan yıllarca inmedi." dedi.

"Yaptığı o işaretle genç nesillere hemşirelik mesleğini sevdirdi"

Hemşirelerden Mehtap Üçdal da Tunca'nın fotoğraflarını küçük yaşlardan bu yana ailesiyle gittiği sağlık ocağı ve hastanelerde gördüğünü, onun o güler yüzünden etkilenerek hemşirelik mesleğini seçtiğini ifade etti.

Tunca'nın sus işareti yaptığı o fotoğrafı hala evinde sakladığını dile getiren Üçdal, şunları kaydetti:

"Yıllarca fotoğrafını duvarlarda gördüğümüz bir kişinin bizim hastamız olarak hastanemize gelmesi beni heyecanlandırdı. Dilek Hanım yaptığı o sus işaretiyle hemşireliğin ne kadar güzel bir meslek olduğunu bizim gibi yeni nesillere aktardı. Bizler de onun sayesinde hemşire olmaya karar verdik. Bugün ona hastanedeki hemşire arkadaşlarımızla tatlı bir sürpriz yapmak istedik. O da sağ olsun bize aynı güzellikte karşılık vererek mutlu etti."

Sadriye Mutlu ise Tunca'nın güler yüzü ile birçok hemşire tarafından örnek alındığını, onunla konuşurken yaptığı mesleğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladığını ifade etti.

Anjiyo işlemini gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz de Tunca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, "O bizim için özel bir hasta. Küçük yaşlardan bu yana hastaneye gittiğimde hep onun resmini görünce bir rahatlama yaşardım. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aynı güler yüze sahip. Tüm hemşirelerin onunla tanışmasını istedim. O hemşirelik mesleği için çok önemli bir isim." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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