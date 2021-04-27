Süs havuzunda tehlikeli serinlik

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, hava sıcaklığının 27 dereceye çıkmasının ardından çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzunda serinledi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, hava sıcaklığının 27 dereceye çıkmasının ardından çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzunda serinledi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki Soma Maden Şehitleri Parkı'nda yer alan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. Etrafı taşlık olan havuz kenarında eğlenip, güreşen çocuklar, su kirli olmasına rağmen saatlerce yüzdü. Uzun süre havuzda kulaç atan çocuklar, fıskiyeler için kullanılan elektrik kablolarını da umursamadı. Derinliği yarım metre olan havuzda birbirleriyle şakalaşan çocuklar, serinledikten sonra kıyafetlerini giyerek, parktan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol AKKIR