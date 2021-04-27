Süs havuzunda tehlikeli serinlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Demirören Haber Ajansı / Erol AKKIR - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, hava sıcaklığının 27 dereceye çıkmasının ardından çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzunda serinledi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, hava sıcaklığının 27 dereceye çıkmasının ardından çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzunda serinledi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki Soma Maden Şehitleri Parkı'nda yer alan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. Etrafı taşlık olan havuz kenarında eğlenip, güreşen çocuklar, su kirli olmasına rağmen saatlerce yüzdü. Uzun süre havuzda kulaç atan çocuklar, fıskiyeler için kullanılan elektrik kablolarını da umursamadı. Derinliği yarım metre olan havuzda birbirleriyle şakalaşan çocuklar, serinledikten sonra kıyafetlerini giyerek, parktan ayrıldı.


Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol AKKIR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Fahrettin Altun Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süs havuzunda tehlikeli serinlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:57:03. #1.14#

title