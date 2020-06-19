Süs havuzuna düşen yılan kurtarıldı
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde içinde su olmayan süs havuzuna düşerek mahsur kalan 2 metre uzunluğundaki yılan, belediye ekiplerince kurtarılarak, doğaya bırakıldı.
19.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:50
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde içinde su olmayan süs havuzuna düşerek mahsur kalan 2 metre uzunluğundaki yılan, belediye ekiplerince kurtarılarak, doğaya bırakıldı.
Erikli köyü sahilindeki bir tatil sitesinin içinde su bulunmayan süs havuzuna düşen yaklaşık 2 metrelik yılanı gören tatilciler, durumu Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Tatil sitesine giden ekipler, yılanı süs havuzundan çıkararak, kurtarıp, doğaya bıraktı.
Kaynak: DHA