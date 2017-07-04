Süs Havuzuna Düşen Köpek, İtfaiye Ekiplerine Zor Anlar Yaşattı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, henüz yapım aşamasındaki parkın süs havuzuna düşen köpek, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye görevlilerine zor anlar yaşattı. Ekiplere saldıran ve yorgunluktan bitkin düşen köpek, havuza indirilen merdivenle kurtarıldı.



Erenler Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesi 186. sokak girişinde yaptırılan ve yapımı halen devam eden 15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzuna 20.30 sıralarında bir köpeğin düştüğünü gören park görevlisi, köpeğin kendi imkanlarıyla havuzdan çıkamadığını görünce yardımcı olmak istedi. Köpeğin saldırgan tavırlar sergilemesi nedeniyle uzaklaşmak zorunda kalan görevli, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma Ekipleri, yaklaşık yarım metre derinlikteki havuzdan çıkmaya çalışan fakat her seferinde kayarak tekrar suya düşen köpeği, köpek yakalama aparatı ile yakalayıp çıkarmaya çalıştı. Kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erinin her hamlesinde daha da saldırganlaşan ve uzatılan aparatı ısırarak boynuna geçirilmesine izin vermeyen köpek, itfaiyeyi uzun süre uğraştırdı. Yakalama aparatıyla köpeği havuzdan çıkaramayacağını anlayan kurtarma ekipleri, kısa bir araştırmadan sonra, parkta bulunan küçük bir merdiveni havuza indirerek bitkin hayvanı sudan çıkarmayı başardı. Ekiplere direnen ve oldukça bitkin düşen köpek, sudan çıkar çıkmaz uzaklaşarak gözden kayboldu. - SAKARYA