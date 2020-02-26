Süs havuzuna düşen çocuğu kurtaran jandarma personeli ödüllendirildi

26.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:14

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran jandarma personeline başarı belgesi verildi.

İlçede bir parktaki süs havuzuna düşen 9 yaşındaki A.A.D'yi yaptığı ilk yardımla hayata döndüren Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli İhsan Müjdeci, Kaymakam İzzet Cem Eser'i makamında ziyaret etti.

Eser, çocuğa yaptığı ilk yardım müdahalesi sebebiyle Müjdeci'yi tebrik ederek, "Başarı Belgesi" verdi.

Kaynak: AA