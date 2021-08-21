Süs havuzu ışıklandırıldı
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Süs havuzu ışıklandırıldı

Süs havuzu ışıklandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki süs havuzu ışıklandırılarak, daha görsel bir hale dönüştürdü.

Kütahya Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki süs havuzu ışıklandırılarak, daha görsel bir hale dönüştürdü.

Havuzun sularının çevre sakinlerini ve akan trafiği esen rüzgarla birlikte olumsuz etkilemesi sebebiyle Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, süs havuzunu daha aktif kullanabilmek adına aydınlatma projesini hayata geçirdi.

Yapılan aydınlatma ile birlikte süs havuzu artık çevre sakinlerine ve trafiği olumsuz yönde etkilemeyecek.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde ışıklandırma ile farklı bir görünüme kavuşan süs havuzu, vatandaşlarında beğenisini kazanıyor. - KÜTAHYA

Süs havuzu ışıklandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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