Süs havuzlarında tehlikeli serinlik
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Süs havuzlarında tehlikeli serinlik

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

Süs havuzlarında tehlikeli serinlik
23.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:45

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

İslahiye'de, hava sıcaklığı 40 derecelere yaklaşırken, özellikle güneş altında durmak imkansızlaşıyor. Sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin tüm uyarılara rağmen süs havuzlarında serinlemeye devam ediyor. 


Kaynak: DHA

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