Süs eriği ağaçları çiçek açtı
Çiçek açan süs eriği ağaçlarından görüntü Ağaçların önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler KARABÜK - Karabük'te çiçek açan süs eriği ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
14.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:37
Çiçek açan süs eriği ağaçlarından görüntü
Ağaçların önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler
KARABÜK - Karabük'te çiçek açan süs eriği ağaçları güzel görüntü oluşturdu. Hava sıcaklığının artmasıyla Karabük'te süs eriği ağaçları çiçek açtı. Bazı vatandaşlar pembeye bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA