HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne, botanik expoların koordinasyon ve denetim...

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) tarafından Türkiye'deki Botanik Expoların koordinasyon ve denetim görevi Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne verildiğini açıkladı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne, botanik expoların koordinasyon ve denetim...
21.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:27

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) tarafından Türkiye'deki Botanik Expoların koordinasyon ve denetim görevi Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne verildiğini açıkladı.

Yılmaz, AIPH Genel Sekreteri Tim Brıerclıffe tarafından gönderilen resmi yazı ile uygulanmaya başlanan mevzuat uyarınca, Türkiye'deki Botanik Expolarının düzenlenmesinin bazı kurallara tabi olacağını kaydetti.

Türkiye'de AIPH tarafından onaylanan veya onaylanacak Expolar için "Türkiye Expo Başvuru Mevzuatı" uygulanacağını bildiren İsmail Yılmaz, " Expo Başvuruları Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne yapılacak. Bu düzenlemenin amacı Expo başvurularının amacına uygun olarak düzenlenmesinin sağlanmasıdır. Birliğimize bu konuda büyük sorumluluk düşmektedir. AIPH adına Türkiye'deki başvuruların en uygun yer ve zamanda planlanması, uluslararası standarda uygun özverili şekilde gerçekleştirilmesi birliğimizin sorumluluğunda olacaktır."dedi.

"Ulusal üyeyiz"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin, Türkiye'nin AIPH'te yer alan tek ulusal üyesi olduğunu dile getiren Yılmaz, " AIPH Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulunmamız, ülkemiz süs bitkileri sektörünün uluslararası alanda etkinliğinin artması anlamında büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönem ülkemizin yeni ve başarılı expo organizasyonlarına ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Düzenlenecek expolar hem ülkemizin hem sektörümüzün kazanımı olacaktır."ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları Ekonomi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Murat Boz Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne, botanik expoların koordinasyon ve denetim... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:03:07. #1.14#
title