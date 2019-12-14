Süs bitkileri ve fidancılık sektörünün ihracatı için büyük buluşma

14.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:09

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ticaret odasının süs bitkileri ve fidancılık sektörünün kapasitesinin artırılması projesi kapsamında, 5 ülkeden sektör temsilcileri ilçede bir araya geldi. 5 ülkeden 34 katılımcı, üreticilerle alım görüşmeleri de yaptı.



Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nın, "Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektörü Dış Ticaret Kapasitesinin Arttırılması URGE Projesi" kapsamında; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan'dan 28 firma ve 34 katılımcı Ödemiş ilçesinde buluştu. Ödemiş'teki bitki üreticileri ile bir araya gelen 5 ülkeden sektör temsilcileri, alım görüşmeleri de yaptı. Alım görüşmelerine, Ödemiş Ticaret Odası heyetinin yanı sıra, İzmir İl Tarım Müdürü Musa Bakan, Ödemiş İlçe Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.



Ödemiş Ticaret Odası Başkan Rıfat Eriş, "İki günlük ilişkiden çok şeyler öğrendik. Biz, ülkeler olarak kardeşiz. Birbirimizin eksik ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. 6 ülkenin sektör temsilcileri olarak birlik olursak başka ülkelerin pazarlarına ihtiyaç duymayız. Burada, Tarım Bakanlığı temsilcilerimiz de bulunuyor; yani Türkiye olarak tam kadro buradayız. Projemize ortak 9 firma olarak ürünlerimize ülke olarak garanti veriyoruz. Bütün firmalarımıza kefiliz. Dileğimiz bu ilişkiyi sürdürmek ve geliştirmek" şeklinde konuştu.



"17 milyon dolarlık gelir elde ettik"



Ödemiş İlçe Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş da, Ödemiş'in tarımsal potansiyeli hakkında bilgi verdi. Küçükmenderes Ovasının dünyanın en verimli üç ovasından biri olduğunu belirten Altıntaş, "Küçükmenderes ovasında bir yılda 3 hatta 4 ürün alınabilmektedir. Amerika'daki Kaliforniya, İtalya'daki Po ovaları ile birlikte üstünde yaşadığımız ova dünyanın en verimli ovaları arasında salmaktadır. Yılda 520 milyon dolarlık tarımsal hasılaya sahibiz. Hayvancılık, süt ve bitki üretimi en önemli gelirlerimiz arasında yer alıyor. 2,5 yıldır ihracat yapma yetkimiz var. Bu süre içinde 4 milyon meyve, 2 milyon da süs bitkisi fidanı ihracatı yaptık. 17 milyon dolarlık da gelir elde ettik. Bakanlık olarak sertifikalı ürünlerimizin arkasındayız" dedi.



Ürünlerimiz sertifikalı olduğu için bakanlık olarak arkasındayız ve kefiliz



İzmir İl Tarım Müdürü Musa Bakan da, "Kardeşlik ilişkileri önemlidir, Biz kardeşiz" diye başladığı konuşmasında şunları söyledi:



Ödemiş süs bitkileri üretiminin merkezidir. Ürünlerimiz sertifikalı olduğu için bakanlık olarak arkasındayız ve kefiliz. Türki cumhuriyetler olarak kardeşiz. Bu kardeşliğimizi büyütmeli ve geliştirmeliyiz. Teknoloji, saygı-sevgi ve kültürel anlamda alışverişlerimizi sürdürmeliyiz. Biz bu paylaşıma hazırız." - İZMİR

Kaynak: İHA