Süs bitkileri ve fidancılık sektörü ÖTO projesiyle yeni pazarlara açılacak

11.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:30

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektörü Dış Ticaret Kapasitesinin Arttırılmasına yönelik projenin devam ettiğini ifade ederek, "11-16 Aralık tarihleri arasında bir ticari alım heyeti faaliyeti gerçekleştirilecek. Bölgenin dış ticaretinin hareketlendirilmesi ve projenin yürütüldüğü sektörlerde yeni yurt dışı pazarlara açılarak ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır" dedi.



Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, ÖTO olarak proje faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Eriş, 'Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektörü Dış Ticaret Kapasitesinin Arttırılmasına yönelik URGE projesine değinerek, projeyi oda olarak yürüttüklerini söyledi. Rıfat Eriş, proje sürecinin eğitimle başladığını ifade ederek, "Proje sürecimiz ilk eğitimlerle başladı ve katılan firmaların eksik yönlerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlendi. Sonrasında süs bitkileri ve fidancılık sektöründe bulunan firmaların ihracat için yurt dışından alım heyeti getirilmesi talepleri oldu. Bu talep doğrultusunda hedef pazar araştırmaları yapıldı. Yapılan araştırmalar sonrasında Türk Cumhuriyetlerinden alım heyetinin getirilmesine karar verildi" dedi.



"Firmalar arasında birebir görüşmeler organize edilecek"



ÖTO Başkanı Eriş, şöyle devam etti:



"11-16 Aralık tarihleri arasında bir ticari alım heyeti faaliyeti gerçekleştirilecek. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan'dan gelecek olan 28 firmadan 34 katılımcı ile projede yer alan 9 firma arasında gerçekleştirilecek faaliyet kapsamında, ilgili 9 firmanın fidanlıkları ziyaret edilecek ve sonrasında firmalar arasında birebir görüşmeler (B2B) organize edilecek. URGE projesi kapsamında yapılacak bu faaliyet ile bölgenin dış ticaretinin hareketlendirilmesi ve projenin yürütüldüğü sektörlerde yeni yurt dışı pazarlara açılarak ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır."



"Ticaret ağımızı genişletmek istiyoruz"



Rıfat Eriş, son olarak sözlerine şu şekilde devam etti:



"Yapılan araştırmalar sonrasında; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan olmak üzere 5 ülkeden heyet belirlendi. Türk Cumhuriyetlerinde devletçilik yapısının baskınlığı herkesçe bilinmektedir. Bu nedenle bu ülkelerden katılacak olan heyetin içinde Tarım ve Orman Bakanlıklarından yetkili kişiler ve aynı zamanda Kırgızistan'ın eski tarım bakanı da yer almaktadır. Alım heyetinin güçlü kişi ve firmalardan oluşuyor olması bizler için çok önemli. Bu görüşmelerle uzun bir ilişki ve ticaret ağı kurarak devamlılığı sağlamak bizlerin hedefleri arasında. Bu nedenle projenin güzel ve etkili olduğunu düşünüyoruz. Fidancılık sektörüne baktığımızda bu ülkelerle ihracat konusunda belli seviyelere geldik, süs bitkilerinde de bu çıtayı yükseltmek ve ticaret ağımızı genişletmek istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA