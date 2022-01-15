'Sus Barbatus' üçlemesi sergi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Sus Barbatus' üçlemesi sergi oldu

'Sus Barbatus' üçlemesi sergi oldu
AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Yazar Faruk Duman'ın 2018-2021 yılları arasında yayımlanan nehir romanı "Sus Barbatus" sergi olarak açıldı.

Yazar Faruk Duman'ın 2018-2021 yılları arasında yayımlanan nehir romanı "Sus Barbatus" sergi olarak açıldı.

Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, sergi 27 Şubat'a kadar Yapı Kredi bomontiada Akademi'de sanatseverleri ağırlayacak.

Serginin birinci bölümünde, görsel doğa betimlemeleriyle öne çıkan romanın el yazmalarından bir seçki yer alıyor.

Serginin ikinci bölümünde ise romanın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yeni baskılarını resimleyen Selin Saygılı'nın çizimlerinin fine art baskıları bulunuyor.

Serginin üçüncü ve son bölümünde ise Faruk Duman'ın desenleri ve Yapı Kredi Yayınları'nın kitap için hazırladığı video çalışmaları var.

Yazarın bu çizimleri, sergiyle birlikte ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yazar Faruk Duman'ın 2018-2021 yılları arasında yayımlanan nehir romanı "Sus Barbatus" sergi olarak açıldı.

title