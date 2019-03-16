Süryanilerden Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Tepki

Mardin'de Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz,Yeni Zelanda'da 49 Müslüman'ın hayatını kaybettiği terör saldırısına tepki gösterdi.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da 49 Müslüman'ın hayatını kaybettiği terör saldırısını lanetledi. Akyüz, "Bu olayın dinle ilgisi yoktur. Dinin görevi insanları kardeş yapmaktır, insanlar arası barışı, huzuru getirmektir. Dinin görevi insanları düşman etmek değil. Bunu kimse din için yapmaz. Dini bir kenara atmış onlar" dedi.

"Mardin'de öteden beri kardeşçe yaşamaktayız" diyen Akyüz, "Kilisemiz kapısı sabahtan akşama kadar açık misafirlerimiz gelmekte. Latifiye Camisi, Şeyh Çabuk Camisi var yakınımızda biz çan çalıyoruz, onlar ezanını okuyor. Ne güzel. Biri diğerine saygı gösteriyor. Din araç yapılmalı. Din amaç olarak kullanılırsa insanları mutlu eder. Araç olarak birbirimize kullanacak olursak dünyayı yakarız. Dün Kızıltepe'de Ulu Cami açılışına katıldık. Ne güzel bir kardeşlik vardı. Mardin gibi olmayız. Böyle olmalıyız. Biz hepimiz kardeşiz" diye konuştu.

Mardin'deki kardeşlik ortamına dikkat çeken Akyüz, "Londra'da bir panel yaptık. Türkiye'yi Mardinleştirelim diyorlar. Bizde Avrupa'yı Mardinleştirmeye gittik dünyayı Mardinleştirelim diyoruz. Böyle güzel bir mesaj oldu" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA