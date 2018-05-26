Süryanilerden Cumhurbaşkanına Teşekkür

Mardin'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla köy tüzel kişiliği adına kayıtlı kilise, manastır ve mezarlıkların hazineye devredilmesine karşın itiraz eden Süryaniler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile yeniden tapularının vakıflarına devredilmesini sevinçle karşıladılar.

Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan, "Biz bir yanlışlıktan veya kanun boşluğundan dolayı bu hadisenin yaşandığına inanıyoruz. Biz devletin bunu yapacağına inanıyorduk. Bu tüm dünyada ki Süryaniler için sevinç mutluluk haberi oldu. Bu konuda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. 50'ye yakın manastır, kilise tapusu Mor Gabriel Manastırına teslim edildi. Kalan parçalarında biran önce geri iade edileceğine inancımız tamdır. Bu sevinci bize yaşatan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Adalet yerini buldu ve bu tür sevinçli haberleri her zaman yaşayacağız "dedi. - MARDİN