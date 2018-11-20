Süryani Rahip, Malayı Kapıp Cami Tadilatına Yardım Etti, Görenlerin Yüreği Isındı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kafro köyünde, dinler arası hoşgörü ete kemiğe büründü.

ELİNE MALAYI ALIP İŞE KOYULDU

Süryani ve Müslüman nüfusun yıllardır, sorunsuz biçimde bir arada yaşadığı köyde, çekilen iki kare fotoğraf yürekleri ısıttı. Müslüman köylüler tarihi camilerini onarırken, eline mala alarak sıvaya yardımcı olan Süryani Rahip'in görüntüsü objektiflere yansıdı.

Yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan Midyatlıların görüntüsü dün olduğu gibi bugün de tüm Türkiye'ye örnek olacak cinsten.