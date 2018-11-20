Süryani Rahip, Malayı Kapıp Cami Tadilatına Yardım Etti, Görenlerin Yüreği Isındı
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kafro köyünde çekilen iki kare fotoğraf yürekleri ısıttı. Süryani ve Müslüman nüfusun birlikte yaşadığı köyde, cami tadilatına yardım eden rahip, eline malayı alıp sıva yaptı.
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kafro köyünde, dinler arası hoşgörü ete kemiğe büründü.
ELİNE MALAYI ALIP İŞE KOYULDU
Süryani ve Müslüman nüfusun yıllardır, sorunsuz biçimde bir arada yaşadığı köyde, çekilen iki kare fotoğraf yürekleri ısıttı. Müslüman köylüler tarihi camilerini onarırken, eline mala alarak sıvaya yardımcı olan Süryani Rahip'in görüntüsü objektiflere yansıdı.
Yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan Midyatlıların görüntüsü dün olduğu gibi bugün de tüm Türkiye'ye örnek olacak cinsten.
YORUMLAR (47)
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bir müslüman kiliseye yardımm etse kıyaamet kopar. helal olsun diyyemiyoonuz cahiller. . takdir etceeniz yere hainlik peşindesiniz şmisyoner atın içeriiiiiiiiiiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu haber ünlü haber yorumcuları ZZ EBANİ, Kel müdür , Uzun saçlı adam, Tırcı osman , Gereği düşünüldü adlı kullanıcılara göre yorumlarınızı bekliyoruz. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İlk önce insan insan olsun daha sonra papaz mı hacı mı hoca mı ayırt ederiz. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tarihi camide PİMAPEN pencere !!! Bizde tarihi eser ve yapıların resterasyonunda ve tamiratlarda pimapen,cam dış cephe kaplaması,çelik kapı kullanılır...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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amaç mardin halkını kendi dinine katmak istemesi olabilir miCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır