: Süryani Kadim Metropolitliği'nde Noel kutlaması

25.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:24

Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropolitliği'nde düzenlenen ayinle Noel Bayramı kutlandı.

Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek'in katılımıyla yapılan ayinde dualar edildi. Ürek, ayinin ardından davetlilere yemek ikram etti. Ürek, çocuklarla da bir araya gelerek onlara şeker verdi.

Ürek, yaptığı açıklamada, yeni yılda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ürek, Noel'in bütün Hristiyanlar arasında kutlanan bir bayram olduğunu dile getirerek, "Bu güzel günde herkes kiliseye gelip dua eder. Bugün aynı zamanda ayin gerçekleştirdik. Bugün mutlu bir bayramdır. Dileğimiz, tüm dünyada huzur tesis edilsin. Sevgili ülkemiz Türkiye'de her zaman huzur ve neşe bulunsun. Hoşgörünün yaygınlaştığı ve insanların birbirine saygınlığı olduğunu görmek istiyoruz. Bayramlar bunun içindir." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu