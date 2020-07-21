Süryani Demokratik Birliği'nden HDP'den istifa eden Tuma Çelik'e tepki Açıklaması
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Süryani Demokratik Birliği'nden HDP'den istifa eden Tuma Çelik'e tepki Açıklaması

Süryani Demokratik Birliği, hakkındaki iddialar üzerine HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin, "Tuma Çelik, kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur.

Süryani Demokratik Birliği'nden HDP'den istifa eden Tuma Çelik'e tepki Açıklaması
21.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:49

Süryani Demokratik Birliği, hakkındaki iddialar üzerine HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin, "Tuma Çelik, kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur. Bu doğrultuda, Tuma unsurunun insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Söz konusu mağdur kadına karşı işlediği suçtan dolayı da ilgili makamları göreve çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Süryani Demokratik Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin yaşanan gelişmelere değinildi.

"TBMM HDP üyesi Tuma Çelik'in yarattığı skandal, Türkiye gündemine oturdu." denilen açıklamada, "Bir milletvekiline yakışmayan bu çirkin olay, haklı olarak, Türkiye medyasında yoğun olarak ele alındı ve alınmaya devam etmektedir. Tuma Çelik, kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur. Bu doğrultuda, Tuma unsurunun insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Söz konusu mağdur kadına karşı işlediği suçtan dolayı da ilgili makamları göreve çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki Tuma Çelik, Türkiye medyasında altı çizilerek Süryani temsilcisi olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Tuma unsurunun Süryani olması, onun Süryani temsilcisi olduğu anlamına gelmemektedir. Tuma Çelik, son seçimlerde HDP tarafından aday seçildi ve HDP oylarıyla TBMM'ye girdi. Süryanilerin durumunu, tanıyan herkes bilir ki Süryaniler, Mardin'de bir milletvekili çıkaracak nüfus potansiyeline sahip değildir. Dolayısıyla Tuma unsurunun sorunları, üye olduğu ve onu Meclis'e çıkaran partiyi bağlar, Süryanileri değil. Nasıl ki her TBMM üyesinin hatası Türk milletini bağlamıyorsa, Tuma'nın hataları da Süryanileri bağlamamaktadır. Bu temelde meydana gelen skandalın altı çizilerek bir Süryani temsilcisi olarak lanse edilmesi, bizi derinden üzmüştür."

Süryanilerin, her dönemde devletleriyle uyumlu bir şekilde yaşadığına işaret edilen açıklamada, sadece Türkiye'de değil, yaşadıkları bütün ülkelerde demokratik hukuk çerçevesi dışında hiçbir faaliyette bulunmadıkları vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Süryani sorunu, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen ciddi bir konudur. Herkes bilmelidir ki Süryani sorunu ve temsili, Tuma ve benzeri unsurların güdümünde olacak kadar basit değildir. Özellikle de Tuma ile Süryaniliğin bağdaştırılması tarafımızca kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Bir bireyin hatalarını bir topluma mal etmek hiçbir demokratik anlayışa sığmaz. Ortada bireysel bir skandal var, gerekeni de ilgili makamların yapacağına inanıyoruz. Bu temelde BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer aldığı gibi herkesi, kadın haklarına karşı saygılı olmaya çağırıyor, Süryani toplumuna karşı da bu skandaldan dolayı ön yargılardan kaçınmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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