Survivorda eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da çeyrek finaline kısa bir süre kaldı. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyunları önem taşıyor. Dün akşam Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki, Survivorda eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2021 Pazar akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da çeyrek finaline kısa bir süre kaldı. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyunları önem taşıyor. Dün akşam Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki, Survivorda eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2021 Pazar akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVORDA DOKUNULMAZLIK ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 MAYIS 2021

Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı 8-8 beraberlikle dokunulmazlık oyununa devam ediyordu. Aleyna ve Melis'in karşılaşması sonrası Gönüllüler takımı 9-8 öne geçti. Batuhan ve Berkay'ın mücadelesi sonrası skor 9-9 oldu. Best of mücadelesinin yaşandığı dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımından Aleyna Steven, Ünlüler takımından Merve ve Batuhan final mücadelesini gerçekleştirdi. Steven ve Batuhan atışlarda kozlarını paylaştı. Gönüllüler takımı 10'a 9 kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 MAYIS 2021

İkinci eleme adayı ünlüler takımından belirlendi. Melis, Merve ve İsmail'in adı eleme potasında sıkça geçti. Sergen'den sonra Survivor 2021'de ikinci eleme adayı Merve Aydın oldu.

Acun Ilıcalı konuyla ilgili sosyal medya hesabından elemeyle ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, ''Konseyde bir kadın elenirse takımlar değişecek.'' dedi.