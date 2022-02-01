Survivor yeni yedekler kimlerdir 2022? (Son Yedekler) Survivor All Star'a katılacak olan son yedek yarışmacılar açıklandı mı, kimdir, isimleri nedir?
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Survivor'da geçtiğimiz haftalarda Yunus Emre, Nisa, Parviz ve Ayşıl yedeklerden yarışmaya katılmıştı. Önümüzdeki günlerde ise yeni yedek yarışmacılar Survivor All Star'a dahil olacaktır. Peki, Survivor yeni yedekler kimlerdir? 2022 Survivor All Star'a katılacak olan yeni yedek yarışmacılar kimdir, isimleri nedir? Yeni yedek yarışmacılar kimlerdir? İşte bilgiler...
Survivor 2022'ye son yedek yarışmacılar katılacak. Henüz yedeklerin isimleri belli olmadı fakat yapılan bazı tahminler var. Peki, Survivor yeni yedekler kimlerdir? 2022 Survivor All Star'a katılacak olan son yedek yarışmacılar kimdir, isimleri nedir? Survivor son yedekler kimlerdir? Survivor yeni yedek yarışmacıları kimdir?
Survivor All Star ilk katılan yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:
- - Nisa (Gönüllüler takımı)
- - Yunus Emre (Gönüllüler takımı)
- - Ayşıl (Ünlüler takımı)
- - Parviz (Ünlüler takımı)
Yarışmaya katılacak olan yeni ve son yedekler henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde yeni yedeklerin Survivor All Star'a katılması bekleniyor. Sosyal medyada bazı izleyiciler tarafından Survivor All Star'a katılması beklenen son yedek yarışmacıların "Bora Edin, Gizem Memiç ve Aakan Işıktutan" gibi isimler olabileceği tahmin ediliyor. Detayları ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Yeni yedek yarışmacılar belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
Ünlüler Takımı:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu