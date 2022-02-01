Survivor yeni yedekler kimlerdir 2022? (Son Yedekler) Survivor All Star'a katılacak olan son yedek yarışmacılar açıklandı mı, kimdir, isimleri nedir?

Survivor 2022'ye son yedek yarışmacılar katılacak. Henüz yedeklerin isimleri belli olmadı fakat yapılan bazı tahminler var. Peki, Survivor yeni yedekler kimlerdir? 2022 Survivor All Star'a katılacak olan son yedek yarışmacılar kimdir, isimleri nedir? Survivor son yedekler kimlerdir? Survivor yeni yedek yarışmacıları kimdir?

SURVİVOR 2022 İLK KATILAN YEDEK YARIŞMACILAR KİMLERDİR?

Survivor All Star ilk katılan yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

SURVİVOR 2022 YENİ YEDEKLER KİMLERDİR?

Yarışmaya katılacak olan yeni ve son yedekler henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde yeni yedeklerin Survivor All Star'a katılması bekleniyor. Sosyal medyada bazı izleyiciler tarafından Survivor All Star'a katılması beklenen son yedek yarışmacıların "Bora Edin, Gizem Memiç ve Aakan Işıktutan" gibi isimler olabileceği tahmin ediliyor. Detayları ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Yeni yedek yarışmacılar belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

SURVİVOR 2022 ALL STAR TÜM YARIŞMACILAR

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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