Survivor yeni yarışmacısı Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?
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Survivor yeni yarışmacısı Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

11.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:04
Survivor yeni yarışmacısı Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor'a yeni yarışmacılar dahil oluyor. Yeni yarışmacılardan birisi ise Berkay vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Survivor yeni yarışmacı Berkay Yuvakuran kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Berkay Yuvakuran hakkında bilgiler haberimizde.

Survivor'a yeni yedek yarışmacılar katılmaya devam ediyor. Bu yarışmacılardan birisi de Berkay Yuvakuran. Peki, Berkay Yuvakuran kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

SURVİVOR 11 ŞUBAT PERŞEMBE YENİ YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 11 Şubat günü 3 yeni yedek yarışmacı oyuna dahil oldu. Yeni yedek yarışmacılar Öykü, Yiğit ve Berkay oldu.

SURVİVOR YENİ YEDEK YARIŞMACISI BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Yeni yedek yarışmacılardan birisi Berkay Yuvakuran'dır.

Survivor yeni yarışmacısı Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşında olan Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aynı zamanda Berkay Yuvakuran'ın, Bes¸iktas¸'ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşi olduğu bilinmektedir.

BERKAY YUVAKURAN İNSTAGRAM ADRESİ NE?

İnstagram hesabına @berkayyuvakuran adresinden ulaşabilirsiniz.

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