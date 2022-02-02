Survivor yeni kurallar ne? Acun Ilıcalı açıkladı! 2 Şubat Survivor kuralları ve son gelişmeleri...

Survivor yeni kurallar ne sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kazanan belli oluyor.

SURVIVOR YENİ KURALLAR NE?

Acun Ilıcalı'nın açıkladığına göre, yarışmacının son bir haftada oynadığı performanslarına bakılıyor, yarışmacının o hafta içerisinde en az 2 kere oynaması gerekiyor ancak sürgüne gitmenin dezavantajı yok. Ayrıca, sürgün adasına bundan sonra 2 kişi gidecek. Ayrıca, ilk iki dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme adayı olanalar sürgün adasına gidecek.

Adaylar, 3. gün sürgün adasından geri gelecekler ve normal adaya dönecekler. Günün dokunulmazlık oyunu sonunda eleme adayı olan kişi ile haftanın performans birincisinin açıkladığı eleme adayı birlikte eleme konseyine kadar sürgün adasına gidecek.

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