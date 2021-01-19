Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölümde neler oldu? Survivor eleme adayları!

18 Ocak tarihinde yayınlanan Survivor yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölümde neler oldu? Survivor eleme adayları!

Sezona iddialı başlayan ve ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölümde neler oldu? Survivor eleme adayları!

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yedeklerden gelen Sergen ve Bahar ünlüler takımında, Baran ve Duygu ise gönüllüler takımında Survivor 2021 yarışmasına başladı. İlk performanslarını ise ödül oyununda sergileyen yarışmacılar ve takımları kazanmak için olağanüstü çaba sarf etti. Ödülü kazanan ise gönüllüler oldu.

SURVIVOR SEMBOL OYUNU

18 Ocak tarihinde Survivor yarışmasında ilk sembol oyunu oynandı. Kıyasıya geçen oyunda son ikiye kalan Emin ve Sergen' den sembolu kazanan isim Sergen oldu!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor Türkiye'de iki takım 2. dokunulmazlık oyunu için parkura çıkmadan önce de ilginç anlar yaşandı. Ünlüler takımı yarışmacıları kamp alanlarında uyurken barakalarında davetsiz bir misafir vardı. Yarışmacılar uyurken, kamp alanına giren bir fare kameralara yansıdı. Yarışmacılardan birçoğu farenin varlığını fark etmeden uyumaya devam etti.