Survivor yeni bölüm izle! Survivor elenen isim kim oldu? Survivor son bölüm özeti!
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Survivor yeni bölüm izle! Survivor elenen isim kim oldu? Survivor son bölüm özeti!

27.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:47
Survivor yeni bölüm izle! Survivor elenen isim kim oldu? Survivor son bölüm özeti!

Ocak ayında başlayan, merakla izlenen Survivor yeni bölüm izle! Survivor elenen isim kim oldu? Survivor son bölüm özeti!

Dün akşam yayınlanan Survivor yarışma üzücü anlar yaşandı. Eleme günü olan Survivor yarışmasında 1 isim yarışmaya veda etti. Peki, Survivor yarışmasında kim elendi? Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölüm özeti!

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Survivor'ın üçüncü haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllülerde haftanın SMS birincisi Poyraz oldu. Böylece Poyraz gönüllüler takımında 3 haftadır üst üste SMS birincisi olmayı başardı. Ünlülerde SMS oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı ise İsmail Balaban oldu.

SURVIVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?

Bu hafta Gönüllüler'de SMS birincisi Poyraz oldu ve Duygu'nun ismini verdi. Gönüllüler'den 2. aday Duygu oldu! Ünlüler'de ise SMS birincisi İsmail Balaban oldu ve o da Bahar'ın adını verdi. Survivor 3. hafta eleme adayları Aleyna, İlayda, Duygu ve Bahar oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM İZLE!

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