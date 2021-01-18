Survivor yeni bölüm izle! Survivor eleme adayları kimler? Survivor ünlüler takımı! Survivor gönüllüler takımı!

Ünlüler - gönüllüler olarak Ocak ayı itibari ile başlayan Survivor yarışması, tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta yayınlanan Survivor yarışmasında eleme adayları kimler?Survivor ünlüler takımı! Survivor gönüllüler takımı! Survivor yeni bölüm izle!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye'de iki takım 2. dokunulmazlık oyunu için parkura çıkmadan önce de ilginç anlar yaşandı. Ünlüler takımı yarışmacıları kamp alanlarında uyurken barakalarında davetsiz bir misafir vardı. Yarışmacılar uyurken, kamp alanına giren bir fare kameralara yansıdı. Yarışmacılardan birçoğu farenin varlığını fark etmeden uyumaya devam etti.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Öte yandan, başpehlivan İsmail Balaban, milli tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, milli atlet Meryem Kasap, oyuncu ve komedyen Hayrettin, eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, milli basketbolcu Merve Aydın, oyuncu Batuhan Karacakaya, oyuncu Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda yarışacak isimler olacak.

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

2021 yılı Survivor yarışmacıları gönüllüler takımında; Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.