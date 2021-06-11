Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Survivor son bölümde neler oldu?

Haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Berkay'ın kardeşi! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Survivor son bölümde neler oldu? Survivor eleme adayları kim oldu?

Haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Berkay'ın kardeşi! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Survivor son bölümde neler oldu?Survivor eleme adayları kim oldu?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Finale haftalar kala oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay, karşı takımdan bir kişiyi eleme adayı yapmak yerine kendi takımından Aleyna'yı potaya soktu. İlk aday ise Batuhan olmuştu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMAN